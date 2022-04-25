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В окупованій Кремінній вибухнув газ у міськраді та будівлі поліції. Є загиблі, - МВС

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 19:51
В окупованій Кремінній вибухнув газ у міськраді та будівлі поліції. Є загиблі, - МВС Фото: в окупованій Кременній вибухнув газ у міськраді та будівлі поліції (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

25 квітня в окупованій російськими військами Кремінній Луганської області внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенка.

Як повідомив Геращенко, внаслідок вибуху газу в будівлі міської ради у місті Кремінна не вижив ніхто.

Одночасно з вибухом газу в будівлі міськради, стався другий вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася група колаборантів, які ослужилися окупантам.

"Місто Кремінна відоме також тим, що ще на початку березня, там було знайдено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ВТГ - Володимира Струка. Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки", - написав Антон Геращенко.

Нагадаємо, російська армія зайшла в селище Новотошківське Луганської області. Перед цим окупанти активно знищували населений пункт авіацією.

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