В окупованій Кремінній вибухнув газ у міськраді та будівлі поліції. Є загиблі, - МВС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенка .

Як повідомив Геращенко, внаслідок вибуху газу в будівлі міської ради у місті Кремінна не вижив ніхто.

Одночасно з вибухом газу в будівлі міськради, стався другий вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася група колаборантів, які ослужилися окупантам.

"Місто Кремінна відоме також тим, що ще на початку березня, там було знайдено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ВТГ - Володимира Струка. Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки", - написав Антон Геращенко.