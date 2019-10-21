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В оккупированной Горловке трое детей погибли в результате пожара

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 10:04
В оккупированной Горловке трое детей погибли в результате пожара
Иллюстративное фото (MNS.GOV.UA)

Детям было три, пять и шесть лет

В ночь на 21 октября, в оккупированной Горловке произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как заявил глава подконтрольной боевикам "ДНР" администрации города Иван Приходько, пожар произошел в Калининском районе Горловки.

"В Калининском районе по улице Кориневского, 8/1 произошел пожар. К сожалению, в результате пожара погибли трое детей", - сказал он.

Он добавил, что погибшим детям было три, пять и шесть лет. Причины возгорания неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего сотрудника Службы безопасности Украины заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за работу на боевиков "ДНР".

Также РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе вербуют осужденных и передают на подконтрольные Украине территории. СБУ выявила 11 завербованных лиц и 12 осужденных, которых пытались завербовать.

Кроме этого, 20 октября в Одессе произошел пожар в одном из зданий мужского монастыря. Спасатели, прибыв на место происшествия, установили, что огнем охвачена площадь ориентировочно 500 квадратных метров.

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