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В окупованій Горлівці троє дітей загинули в результаті пожежі

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 10:04
В окупованій Горлівці троє дітей загинули в результаті пожежі
Ілюстративне фото (MNS.GOV.UA)

Дітям було три, п'ять і шість років

В ніч на 21 жовтня, в окупованій Горлівці сталася пожежа, в результаті якої загинули троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як заявив глава підконтрольної бойовикам "ДНР" адміністрації міста Іван Приходько, пожежа сталася в Калінінському районі Горлівки.

"У Калінінському районі по вулиці Кориневского, 8/1 сталася пожежа. На жаль, в результаті пожежі загинули троє дітей", - сказав він.

Він додав, що загиблим дітям було три, п'ять та шість років. Причини пожежі невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього працівника Служби безпеки України заочно засудили до 12 років в'язниці за роботу на бойовиків "ДНР".

Також РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі вербують засуджених і передають на підконтрольні території Україні. СБУ виявила 11 завербованих осіб і 12 засуджених, яких намагалися завербувати.

Крім цього, 20 жовтня в Одесі сталася пожежа в одному з будинків чоловічого монастиря. Рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що вогнем охоплена площа орієнтовно 500 квадратних метрів.

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