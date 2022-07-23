В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв: что известно

В оккупированной Горловке (Донецкая область) прогремел мощный взрыв. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрыв произошел в районе оптового рынка и машиностроительного завода. Внимание! На видео нецензурная лексика. По словам "мэра" Ивана Приходько, взрыв стал следствием якобы удара Вооруженных сил Украины. Ударной волной выбило окна в здании администрации Горловки, городской больницы и жилых домах. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что удар пришелся по тому месту, где стояло очень много российской военной техники.