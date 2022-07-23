В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух: що відомо

В окупованій Горлівці (Донецька область) прогримів потужний вибух. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибух стався в районі оптового ринку і машинобудівного заводу. Увага! На відео нецензурна лексика. За словами "мера" Івана Приходька, вибух став наслідком нібито удару Збройних сил України. Ударною хвилею вибило вікна в будівлі адміністрації Горлівки, міської лікарні та житлових будинках. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що удар припав по тому місцю, де стояло дуже багато російської військової техніки.