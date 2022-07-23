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В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух: що відомо

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Горлівка, Субота 23 липня 2022 19:36
В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух: що відомо Фото: вибух у Горлівці (t.me/Prikhodko1970)
Автор: Артем Горовенко

В окупованій Горлівці (Донецька область) прогримів потужний вибух. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибух стався в районі оптового ринку і машинобудівного заводу.

Увага! На відео нецензурна лексика.

За словами "мера" Івана Приходька, вибух став наслідком нібито удару Збройних сил України. Ударною хвилею вибило вікна в будівлі адміністрації Горлівки, міської лікарні та житлових будинках.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що удар припав по тому місцю, де стояло дуже багато російської військової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили склад з боєприпасами російських військ у Горлівці.

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Горлівка Вибух
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