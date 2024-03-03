В окупованій Феодосії лунають потужні вибухи

"Потужний хлопок у небі над Феодосією, потім другий, на Кримській кричать сигналізації", - йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин у каналі повідомили ще як мінімум про три вибухи.

Оновлено 1:50

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, у місті працює ППО.

"Два потужні хлопки пролунали в небі над містом на початку третьої години ночі. За деякий час пролунали ще кілька вибухів. Жителі низки вулиць міста повідомляють, що в їхніх будинках здригнулося скло, а у дворах спрацювали сигналізації у машин", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 2:17

Telegram-канал Крымский ветер повідомляє, що вибухи у Феодосії лунають в районі нафтобази. Туди поїхали автомобілі пожежників і швидкої допомоги.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Оновлено 2:29

У місті прогримів ще один вибух. Повідомляється про перекриття руху Кримським мостом.

Ситуація у Криму

В п'ятницю, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. В місті оголосили повітряну тривогу. Очевидці повідомили про приліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. Також повідомлялося про влучання в Севастополі та в Сакському районі.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов анонсував нові сюрпризи в Криму, а також порадив не користуватись Керченським мостом.

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