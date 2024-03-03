RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы

Фото: в оккупированной Феодосии прогремела череда взрывов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Феодосия на востоке временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Мощный хлопок в небе над Феодосией, потом второй, на Крымской кричат сигнализации", - говорится в сообщении.

Через несколько минут в канале сообщили о еще как минимум трех взрывах.

Обновлено 1:50

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в городе работает ПВО.

"Два мощных хлопка раздались в небе над городом в начале третьего часа ночи. Через некоторое время прозвучали еще несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин", - отмечается в сообщении.

Ситуация в Крыму

В пятницу, 1 марта, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу. Очевидцы сообщили о прилете по военной базе в Гвардейском Симферопольского района. Также сообщалось о попаданиях в Севастополе и в Сакском районе.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы в Крыму, а также посоветовал не пользоваться Керченским мостом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым