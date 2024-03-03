В оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы

"Мощный хлопок в небе над Феодосией, потом второй, на Крымской кричат сигнализации", - говорится в сообщении.

Через несколько минут в канале сообщили о еще как минимум трех взрывах.

Обновлено 1:50

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в городе работает ПВО.

"Два мощных хлопка раздались в небе над городом в начале третьего часа ночи. Через некоторое время прозвучали еще несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин", - отмечается в сообщении.

Ситуация в Крыму

В пятницу, 1 марта, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу. Очевидцы сообщили о прилете по военной базе в Гвардейском Симферопольского района. Также сообщалось о попаданиях в Севастополе и в Сакском районе.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы в Крыму, а также посоветовал не пользоваться Керченским мостом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.