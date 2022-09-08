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На окупованій частині Харківської області росіяни мобілізують чоловіків

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 18:35
На окупованій частині Харківської області росіяни мобілізують чоловіків Фото: На окупованій частині Харківської області росіяни мобілізують чоловіків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти розпочали активні дії по мобілізації населення на окупованій частині Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, чоловіків призовного віку затримують та відправляють до окупованого Вовчанська. Там знаходиться так званий "вербувальний центр".

Нагадаємо, що окупанти переводять мобілізованих з "ДНР" на примусовий контракт.

Також окупанти у Луганській області посилили мобілізацію. Вони мають намір відправити на вірну смерть 10 тисяч чоловіків.

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