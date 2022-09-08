На окупованій частині Харківської області росіяни мобілізують чоловіків

Російські окупанти розпочали активні дії по мобілізації населення на окупованій частині Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, чоловіків призовного віку затримують та відправляють до окупованого Вовчанська. Там знаходиться так званий "вербувальний центр".

"В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти переводять мобілізованих з "ДНР" на примусовий контракт.

Також окупанти у Луганській області посилили мобілізацію. Вони мають намір відправити на вірну смерть 10 тисяч чоловіків.

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