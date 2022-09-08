На окупованій частині Харківської області росіяни мобілізують чоловіків
Російські окупанти розпочали активні дії по мобілізації населення на окупованій частині Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, чоловіків призовного віку затримують та відправляють до окупованого Вовчанська. Там знаходиться так званий "вербувальний центр".
Нагадаємо, що окупанти переводять мобілізованих з "ДНР" на примусовий контракт.
Також окупанти у Луганській області посилили мобілізацію. Вони мають намір відправити на вірну смерть 10 тисяч чоловіків.
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