В окупованому Скадовську солдати РФ просять гроші у місцевих на утримання

Российские оккупанты, ворвавшиеся в Украину, теперь просят финансовую помощь у украинцев. В частности, такие объявления можно увидеть в захваченном Скадовске (Херсонская область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Бердянск Сейчас ".

"У тимчасово окупованому Скадовську рашисти разом зі своїми посіпаками сподіваються, що місцеві підтримають їх фінансово. Не полінувалися навіть видрукувати оголошення", - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначають в мережі, бажаючих серед місцевих не знайшлося.