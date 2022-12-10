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В окупованому Скадовську солдати РФ просять гроші у місцевих на утримання

Фото: в окупованому Скадовську солдати РФ просять гроші у місцевих на утримання (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Российские оккупанты, ворвавшиеся в Украину, теперь просят финансовую помощь у украинцев. В частности, такие объявления можно увидеть в захваченном Скадовске (Херсонская область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".

"У тимчасово окупованому Скадовську рашисти разом зі своїми посіпаками сподіваються, що місцеві підтримають їх фінансово. Не полінувалися навіть видрукувати оголошення", - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначають в мережі, бажаючих серед місцевих не знайшлося.

Як повідомлялось, російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

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Херсонська область