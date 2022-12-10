В оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание

Російські окупанти, які вдерлися в Україну, тепер просять фінансової допомоги в українців. Зокрема, такі оголошення можна побачити у захопленому Скадовську (Херсонська область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Бердянск Сейчас ".

"Во временно оккупированном Скадовске рашисты вместе со своими пособниками надеются, что местные поддержат их финансово. Не поленились даже напечатать объявление", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечают в сети, желающих среди местных не нашлось.