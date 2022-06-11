В оккупированном Приморске российские солдаты похитили студента: что известно

В пятницу, 10 июня, в Приморске Запорожской области российские оккупанты похитили председателя студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного - Артура Ярошевского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ассоциации студентов - UAS.

"Случилось это на временно оккупированной территории. Они пришли к нему домой, говорили, что заберут на час(!) для допроса. Следом провели обыск и забрали ценные вещи и технику", - говорится в сообщении.

Сейчас его судьба и текущее местонахождение неизвестны.