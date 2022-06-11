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В окупованому Приморську російські солдати викрали студента: що відомо

Фото: Артур Ярошевський (facebook.com/uasukraine)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 10 червня, в Приморську Запорізької області російські окупанти викрали голову студентської ради Ногайського фахового коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного - Артура Ярошевського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української асоціації студентів - UAS.

"Відбулося це на тимчасово окупованій території. Вони прийшли до нього додому, говорили, що заберуть на годину(!) для допиту. Слідом провели обшук і забрали цінні речі та техніку", - йдеться в повідомленні.

Наразі його доля та поточне місцеперебування невідоме.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти викрали 271 людину.

До того ж, за даними на 8 червня, російські військові за тиждень викрали близько 20 жителів окупованого Енергодару Запорізької області. При цьому 11 з них - це працівники ЗАЕС.

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Запорожская область