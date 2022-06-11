В окупованому Приморську російські солдати викрали студента: що відомо

У п'ятницю, 10 червня, в Приморську Запорізької області російські окупанти викрали голову студентської ради Ногайського фахового коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного - Артура Ярошевського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української асоціації студентів - UAS.
"Відбулося це на тимчасово окупованій території. Вони прийшли до нього додому, говорили, що заберуть на годину(!) для допиту. Слідом провели обшук і забрали цінні речі та техніку", - йдеться в повідомленні.
Наразі його доля та поточне місцеперебування невідоме.
Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти викрали 271 людину.
До того ж, за даними на 8 червня, російські військові за тиждень викрали близько 20 жителів окупованого Енергодару Запорізької області. При цьому 11 з них - це працівники ЗАЕС.
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