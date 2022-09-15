В оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы: что известно

Взрывы прогремели в южной части города.

"Только что: два громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Так что подсчитываем потери врага", - написал он.

В свою очередь местное издание "Риа Мелитополь" сообщает, что взрывы раздались в районе улицы Белякова.

Взрывы были слышны и в селах Мелитопольского района со стороны села Садовое.

Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

Ранее сообщалось, оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Кроме того, 13 сентября в оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы в районе военного аэродрома.

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