Под Мелитополем прогремели взрывы: что известно
Вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы. Вероятно, был уничтожен склад россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.
"Очередная "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района", - написал он.
Федоров отметил, что жители общины слышали несколько взрывов. Сейчас наблюдается задымление.
"Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", - добавил он.
Напомним, ранее оккупанты завезли в Мелитополь около десяти химических лабораторий.
Кроме того, 25 августа партизаны взорвали российский штаб под Мелитополем, в котором велась подготовка к так называемому "референдуму" и раздавались российские паспорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.