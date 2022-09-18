В оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв

Сегодня, 18 сентября, вечером во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) жители услышали сильный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

Федоров добавил, что ожидает подробностей происшествия от сил сопротивления.

Городской глава отметил, что, по предварительным данным, в центре Мелитополя - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого - сработала взрывчатка.

Напомним, ранее стало известно, что 17 сентября в Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу, по которой россияне получали боеприпасы из Крыма.

Также мы писали, что, по данным Федорова, в ночь на 17 сентября была уничтожена российская военная база под Мелитополем.

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