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В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

Автор: РБК-Украина

Мощный взрыв на газораспределительном узле произошел на окраине оккупированного Луганска. По предварительным данным, ремонтные мероприятия продлятся до 10:00.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале пресс-служба "Луганскгаз".

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Сообщается, что погибших и пострадавших в результате взрыва, по предварительным данным, нет.

"Продолжаются ремонтно-восстановительные работы по устранению последствий взрыва на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская в столичном районе Малая Вергунка", - говорится в сообщении.

Был демонтирован аварийный участок газопровода длиной 1,5 метра, сообщили в пресс-службе.

"Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 95 абонентов села Веселенькое", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 января также произошел взрыв на оккупированной части Луганской области. Боевики в этом обвинили Украину.

Также в январе произошел взрыв на газопроводе в Лубнах Полтавской области.

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