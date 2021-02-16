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В окупованому Луганську стався вибух на газопроводі

Автор: РБК-Україна

Потужний вибух на газорозподільному вузлі стався на околиці окупованого Луганська. За попередніми даними, ремонтні заходи триватимуть до 10:00.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі прес-служба "Луганськгаз".

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Повідомляється, що загиблих і постраждалих в результаті вибуху, за попередніми даними, немає.

"Тривають ремонтно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків вибуху на газорозподільному вузлі в районі вулиці 2-я Біломорська в столичному районі Мала Вергунка", - йдеться в повідомленні.

Була демонтована аварійна ділянка газопроводу довжиною 1,5 метра, повідомили в прес-службі.

"Внаслідок інциденту від подачі природного газу було тимчасово відключено 95 абонентів села Веселеньке", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 січня також стався вибух на окупованій частині Луганської області. Бойовики в цьому звинуватили Україну.

Також у січні відбувся був вибух на газопроводі в Лубнах Полтавської області.

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