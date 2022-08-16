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Российские войска массированно наступают со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай

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Луганская область , Вторник 16 августа 2022 09:46
Российские войска массированно наступают со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай Фото: российские войска массированно наступают со стороны Лисичанского НПЗ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Украинские бойцы держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, враг использует любую возможность для создания благоприятных условий для дальнейшего наступления на отдельных участках.

"Атакуют по разным направлениям, чтобы выжать ВСУ из оборонительных укреплений. За вчера шесть раз наши бойцы заставили их отступить. Еще на трех участках на границе Луганщины и Донетчины бои продолжаются до сих пор. В частности, и в районе Лисичанского НПЗ", - сообщает Гайдай.

Он также отметил, что населенные пункты и позиции украинских военных враг обстреливает из артиллерии. Только за ночь совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара.

Тем временем на оккупированных территориях усилены мобилизационные мероприятия.

"Это обусловлено не только значительными потерями россиян на фронте, но и отсутствием мотивации воевать", - подчеркивает Гайдай.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка - Бахмутское и Стряповка - Соледар, где украинские воины остановили и отвергли оккупантов, а на направлениях Покровское - Бахмутское и Горловка - Зализне боевые действия продолжаются.

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