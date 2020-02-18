В оккупированном Крыму заявили о предотвращении новых терактов в Керчи

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Два подростка якобы готовили теракты, у них нашли самодельные бомбы

Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму предотвратила новые теракты в учебных заведениях Керчи. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что в Керчи задержали двух подростков, которые якобы готовили теракты в образовательных учреждениях. В частности, в ходе обысков у них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Также сообщается, что подростки якобы испытывали самодельные бомбы на домашних животных. Российские силовики решают вопрос об открытии уголовных дел.

Напомним, 17 октября 2018 года произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала, включая нападавшего, пострадали еще 67 человек. Инцидент является крупнейшим по количеству жертв массовым убийством в учебном заведении в новейшей истории Европы.

Массовый расстрел устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. По версии следствия, сначала он заложил взрывное устройство, после чего открыл стрельбу по учащимся и работникам, и сам застрелился.