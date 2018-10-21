Опубликовано видео взрыва и стрельбы в керченском колледже

Фото: место теракта в Керчи (kerch.fm)

Российский телеканал показал видео с камер наблюдения

В России обнародовали видео с камер наблюдения в политехническом колледже оккупированной Керчи, где 17 октября в результате теракта погиб 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".

Отметим, на видео зафиксировано как предполагаемый террорист Владислав Росляков заходит в колледж, встречается с неустановленным человеком, который может быть причастным к теракту. Далее из записи следует, что Росляков оставил рюкзак в буфете, после чего там произошел взрыв. Впоследствии он открыл стрельбу из огнестрельного оружия.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что усиленные меры на административной границе в связи с терактом в Керчи продлятся еще несколько дней.

Теракт в Керчи произошел 17 октября 2018 года, сообщалось о подрыве бомбы и стрельбе в учебном заведении. Тело подозреваемого - студента Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке колледжа. Незадолго до событий 17 октября он легально приобрел огнестрельное оружие.

По последней информации, в результате теракта погиб 21 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.