Осужденный в Крыму журналист Семена вернулся в Украину

Фото: Николай Семена (справа) (t.me/denisovaombudsman)

Семена выехал из Крыма в Киев на лечение

Украинский журналист Николай Семена, который ранее был осужден в аннексированном Крыму за поддержку терроризма, вернулся в Украину. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Сообщается, что 18 февраля Семена выехал из Крыма на подконтрольную территорию Украины для лечения.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 незаконно осужден оккупационными властями наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала Денисова.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 28 января с Николая Семены сняли судимость. Ранее в 2017 году он был осужден "Железнодорожным районным судом" к 2,5 годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года. Тогда Семену признали виновным в "публичных призывах к нарушению территориальной целостности России". В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение.

Также сообщалось, что по данным Freedom House, сейчас в России удерживаются за решеткой как минимум 10 профессиональных журналистов из Крыма. Большинство из них являются крымскими татарами, связанными с правозащитным движением "Крымская солидарность".