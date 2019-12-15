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В окупованому Криму затонув підводний човен

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 09:46
В окупованому Криму затонув підводний човен
Фото: підводний човен Б-380 у Севастополі (з відкритих джерел)

Інцидент стався в ніч на 15 грудня в окупованому Севастополі

В окупованому Севастополі в ніч на 15 грудня затонув плавучий док з підводним човном Б-380 Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними російських ЗМІ, у південній бухті Севастополя затонув плавучий док ПД-16 зі списаним підводним човном Б-380. Джерела в російському оборонному комплексі стверджують, що структурам Чорноморського флоту ці об'єкти не належали.

Крім того, джерело в екстренних службах окупованого Севастополя розповіло, що зараз підводний човен російського Чорноморського флоту сплив на поверхню та знаходиться на плаву. Інцидент міг статися через технічний стан плавучого доку, ремонт та експлуатація якого були неможливими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" в Росії сталася масштабна пожежа. Вогонь ліквідували через добу. Площа пожежі склала 500 кв. метрів. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним задимленням і високими температурами.

Також РБК-Україна писало, що в результаті пожежі на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" загинули дві людини. Серед загиблих офіцер служби живучості крейсера, який для забезпечення евакуації робітників спустився у відсіки. Ще 14 людей постраждали.

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