В оккупированном Крыму зафиксировали более 260 случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Севастополе вирус подтвердили у 106 человек

В оккупированном Крыму зафиксировали 266 случаев заражения коронавирусом, из которых 106 - в Севастополе. Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

Так, на Крымском полуострове за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом, из них восемь в оккупированном Севастополе.

По словам "главы" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, 29 из них выявлены в ходе проведения, противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга среди медработников и пациентов Алуштинской городской больницы-– 24 человека и инфекционного отделения ФФГБУ "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА" в Крыму - пять человек.

"Кроме того, один заболевший выявлен в ходе обследования как контактный по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге, а двое - при обращении за медицинской помощью и лабораторном обследовании", - заявил он.



Кроме того, по данным пресс-службы "правительства" Севастополя, в городе COVID-19 выявили у восьми человек, семь из которых - строители военного госпиталя.

"Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. Еще один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет", - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким. Поэтому, по их мнению, официальные цифры о количестве случаев заражения коронавирусом не соответствуют действительности.

Напомним, первый летальный случай от коронавируса в оккупированном Севастополе был зафиксирован 30 апреля. Первой жертвой коронавируса стал человек с сопутствующим онкологическим заболеванием.