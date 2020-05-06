В окупованому Криму зафіксували більше 260 випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Севастополі вірус підтвердили 106 чоловік

В окупованому Криму зафіксовано 266 випадків зараження коронавірусом, з яких 106 - у Севастополі. Про це Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

Так, на Кримському півострові за минулу добу виявлено 40 нових випадків зараження коронавірусом, з них вісім в окупованому Севастополі.

За словами "голови" окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, 29 з них виявлені в ході проведення протиепідемічних заходів і лабораторного скринінгу серед медпрацівників і пацієнтів Алуштинської міської лікарні-- 24 людини і інфекційного відділення ФФГБУ "Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медичної допомоги і медичних технологій ФМБА" в Криму - п'ять осіб

"Крім того, один хворий виявлено у ході обстеження як контактний за раніше підтвердженим випадкам в сімейному вогнищі, а двоє - при зверненні за медичною допомогою та лабораторному обстеженні", - заявив він.



Крім того, за даними прес-служби "уряду" Севастополя, в місті COVID-19 виявили у восьми людей, сім з яких - будівельники військового госпіталю.

"Вони перебували у військових обсерваторах, були в контакті з хворими. Ще один позитивний тест у жінки, яка повернулася з Москви і була на самоізоляції в одному з садових товариств. Оскільки жінка дотримувалася режим самоізоляції, контактних осіб немає", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначили, що рівень діагностування COVID-19 у Криму і Севастополі залишається низьким. Тому, на їх думку, офіційні цифри про кількість випадків зараження коронавірусом не відповідають дійсності.

Нагадаємо, перший летальний випадок від коронавірусу в окупованому Севастополі був зафіксований 30 квітня. Першою жертвою коронавірусу став чоловік з супутнім онкологічним захворюванням.