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В Севастополе подтвердили первую смерть от COVID-19

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 17:08
В Севастополе подтвердили первую смерть от COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

У пациента болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием

В аннексированном Крыму в больнице города Севастополя скончался первый пациент в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил так называемый врио губернатора города Михаил Развожаев, передают российские СМИ.

По его словам, болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием.

"У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской… В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции", - заявил Развожаев.

По состоянию на утро 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму подтвердили более 60 случаев заражения коронавирусом. В частности, 19 апреля на полуострове были зафиксированы еще два случая инфицирования. Один из зараженных ранее контактировал с больным.

Кроме того, на оккупированном Донбассе был введен режим строгой самоизоляции из-за увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 23 апреля на оккупированных территориях выявлено 115 больных коронавирусом.

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