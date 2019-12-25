В оккупированном Крыму задержали 5 крымских татар

На Керченском мосту 25 декабря на въезде в оккупированный Крым российские силовики задержали пятерых крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Сообщается, что их задержали, когда они возвращались из Москвы с заседания суда по делу первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

"Задержанные ехали в частном автобусе. При въезде в Крым на Керченском мосту в 22:05 транспорт остановили сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после проверки документов пяти крымским татарам их не вернули, и обратились с требованием дать ответы на вопросы, среди которых вопросы "о связях с террористической деятельностью". Также их спрашивали, "какой ислам они исповедуют".

Задержанные: Сабри Селяметов, Осман Хощу, Зекий Куламетов, Рустем Куркчи, Сейдамет Мустафаев.

Напомним, сегодня, 25 декабря, так называемый "Верховный суд" Крыма оставил под арестом крымского активиста Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва администрации города Саки. По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, судебное заседание проходило в закрытом режиме. А арест Приходько был продлен до 10 февраля 2020 года.