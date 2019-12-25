В окупованому Криму затримали 5 кримських татар

На Керченському мосту 25 грудня на в'їзді до окупованого Криму російські силовики затримали п'ятьох кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".

Повідомляється, що їх затримали, коли вони поверталися з Москви з засідання суду у справі першої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір".

"Затримані їхали в приватному автобусі. При в'їзді до Криму на Керченському мосту о 22:05 транспорт зупинили співробітники поліції", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що після перевірки документів п'яти кримським татарам їх не повернули, і звернулися з вимогою дати відповіді на питання, серед яких питання "про зв'язки з терористичною діяльністю". Також їх запитували, "який іслам вони сповідують".

Затримані: Сабрі Селяметов, Осман хощу, Зекій Куламетов, Рустем Куркчі, Сейдамет Мустафаєв.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, так званий "Верховний суд" Криму залишив під арештом кримського активіста Олега Приходько, обвинуваченого в підготовці вибуху адміністрації міста Саки. За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, судове засідання проходило в закритому режимі. А арешт Приходько був продовжений до 10 лютого 2020 року.