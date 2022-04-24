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В оккупированном Крыму войска РФ хотят закрыть крымскотатарскую школу

Крым оккупанты хотят закрыть крымскотатарскую школу (фото hromadske.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Эски Кырым (Старый Крым) оккупационные власти РФ собираются закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу № 2 имени Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Российская Федерация, как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", - заявила Денисова.

В частности, крымскотатарскую школу планируют "объединить" с местным греческим учреждением среднего образования.

По этому поводу уже проходили собрания, однако родители детей, которые учатся в школе, решили бороться за сохранение учреждения.

Отмечается, что с начала оккупации полуострова власти РФ изменила статус 16 крымскотатарских школ.

"Действия РФ являются нарушением статьи 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Каховке оккупанты похищают украинцев и пытают электрошокерами.

Также мы писали, что Россия отбирает паспорта у депортированных украинцев, но вместо них выдает "справки".

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