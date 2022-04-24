В оккупированном Крыму войска РФ хотят закрыть крымскотатарскую школу

В городе Эски Кырым (Старый Крым) оккупационные власти РФ собираются закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу № 2 имени Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
"Российская Федерация, как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", - заявила Денисова.
В частности, крымскотатарскую школу планируют "объединить" с местным греческим учреждением среднего образования.
По этому поводу уже проходили собрания, однако родители детей, которые учатся в школе, решили бороться за сохранение учреждения.
Отмечается, что с начала оккупации полуострова власти РФ изменила статус 16 крымскотатарских школ.
"Действия РФ являются нарушением статьи 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Каховке оккупанты похищают украинцев и пытают электрошокерами.
Также мы писали, что Россия отбирает паспорта у депортированных украинцев, но вместо них выдает "справки".
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!