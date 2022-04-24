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В окупованому Криму війська РФ хочуть закрити кримськотатарську школу

Криму окупанти хочуть закрити кримськотатарську школу (hromadske.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ескі Кирим (Старий Крим) окупаційна влада РФ збирається закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

"Російська федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, зокрема і на освіту рідною мовою та збереження культурної ідентичності", - заявила Денісова.

Зокрема, кримськотатарську школу планують "об’єднати" із місцевим грецьким закладом середньої освіти.

З цього приводу вже відбувались збори, однак батьки дітей, які навчаються в школі, вирішили виборювати збереження закладу.

Зазначається, що з початку окупації півострова влада РФ змінила статус 16 кримськотатарських шкіл.

"Дії РФ є порушенням статті 8 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Каховці окупанти викрадають українців і катують електрошокерами.

Також ми писали, що Росія відбирає паспорти у депортованих українців та замість них видає "довідки".

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