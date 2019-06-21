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В оккупированном Крыму украинца приговорили на полгода за акцию протеста

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 15:20
В оккупированном Крыму украинца приговорили на полгода за акцию протеста
Фото: памятник в Симферополе облитый краской (из открытых источников)

Украинец облил краской памятник российским военным

В оккупированном Россией Крыму "суд" огласил приговор украинцу Максиму Сокуренко за акцию протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Как сообщается, 17 апреля оккупационный "суд" приговорил украинского гражданина до 6 месяцев содержания под стражей за действия "по мотиву политической ненависти". Сокуренко в знак протеста из-за оккупации Крыма облил краской памятник российским военным в Симферополе.

Отмечается, что Сокуренко не признал своей вины и в ходе судебного заседания отказался получать российский паспорт.

Напомним, 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд города Ростов-на -Дону (Россия) вынес приговор пятерым участникам организации "Хибз ут-Тахрир". Братья Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмаилов, Эмил Джемаденов и Айдер Салединов были приговорены к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима.

Также, 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных до 15 мая. Судебные заседание проходило в закрытом режиме.

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