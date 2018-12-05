В оккупированном Крыму "суд" продлил арест участникам "дела Веджие Кашка"

Фото: фигурант "дела Веджие Кашка" Асан Чапух (twitter.com/krymrealii)

Следующее заседание запланировано на 19 декабря

Адвокаты Айдер Азаматов и Эмель Курбединов сообщили, что в оккупированном Севастополе подконтрольный РФ "суд" продлил на 3 месяца арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху, Бекири Дегерменджи, Казимии Аметову и Руслану Трубачу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Азаматов сообщил, что в настоящее время Асан Чапух находится под домашним арестом. Следующее заседание по "делу Веджие Кашка" должно состояться 19 декабря 2018 года.

Также адвокаты сообщили, что у Чапуха и Аметова ухудшилось состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что "Суд" в "деле Веджие Кашка" перенесли из-за отсутствие перевода постановления. Адвокат Эдем Семедляев ходатайствовал о переносе слушания, так как не были предоставлены переводы постановления "Верховного суда" о продлении и апелляционной жалобы адвоката.

Напомним, адвокат Николай Полозов сообщил, что крымскотатарских активистов по "делу Веджие Кашка" задерживали экс-беркутовцы. Адвокат рассказал, что эта информация есть в материалах доследственной проверки по факту гибели крымскотатарской общественной деятельницы Веджие Кашка, доступ к которым ему неоднократно ограничивал Следственный комитет России в оккупированном Крыму.