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В окупованому Криму "суд" продовжив арешт учасникам "справи Веджіє Кашка"

Новини » Політика    05.12.2018 - 08:55
В окупованому Криму "суд" продовжив арешт учасникам "справи Веджіє Кашка"
Фото: фігурант "справи Веджіє Кашка" Асан Чапух (twitter.com/krymrealii)

Наступне засідання заплановано на 19 грудня

Адвокати Айдер Азаматов і Емель Курбедінов повідомили, що в окупованому Севастополі підконтрольний РФ "суд" продовжив на 3 місяці арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху, Бекірі Дегерменджі, Казімії Аметова і Руслану Трубачу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Азаматов повідомив, що в даний час Асан Чапух знаходиться під домашнім арештом. Наступне засідання у "справі Веджіє Кашка" має відбутись 19 грудня 2018 року.

Також адвокати повідомили, що у Чапуха та Аметова погіршився стан здоров’я.

Раніше повідомлялось, що "Суд" у "справі Веджіє Кашка" перенесли через відсутність перекладу постанови. Адвокат Едем Семедляев клопотав про перенесення слухання, так як не були надані переклади постанови "Верховного суду" про продовження та апеляційної скарги адвоката.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов повідомив, що кримськотатарських активістів у "справі Веджіє Кашка" затримували екс-беркутівці. Адвокат розповів, що ця інформація є у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі кримськотатарської громадської діячки Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет Росії в окупованому Криму.

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