В оккупированном Крыму суд продлил арест 4 задержанным по "делу Хизб ут-Тахрир"

Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Тимур Ибрагимов и Сейран Салиев останутся в СИЗО до 9 октября

В оккупированном Крыму подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя на два месяца, до 9 октября, продлил арест четырем фигурантам бахчисарайского "дела Хизб-ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Судебное заседание по делу Сервера Мустафаева, Эдема Смаилова, Тимура Ибрагимова и Сейрана Салиева проходило в открытом режиме.

"Обвиняемые без пищи с семи утра и до восьми вечера. Администрация СИЗО не смогла обеспечить их хотя бы сухпайком. По этому факту мы просили суд вынести отдельное определение в адрес руководства СИЗО, чтобы в дальнейшем их обеспечивали минимальной едой и водой", - рассказал адвокат подсудимых Сергей Легостов.

Он также отметил, что во время заседания был заявлен отвод, который в результате отклонили.

Обвиняемых пришли поддержать около 100 активистов и близкие родственники.

Напомним, 30 июля суд в Уфе вынес приговор 21 обвиняемому в причастности к мусульманской партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической организацией.