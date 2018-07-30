В России вынесли приговор 21 члену "Хизб ут-Тахрир"

В частности, 20 человек приговорили к срокам от 8 до 24 лет лишения свободы

Суд в Уфе сегодня, 30 июля, вынес приговор 21 обвиняемому в причастности к мусульманской партии " Хизб ут-Тахрир, которая в России признана террористической организацией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

В частности, 20 человек приговорили к срокам от восьми до 24 лет лишения свободы в колониях строгого режима со штрафом в размере от 400 до 700 тысяч рублей. Один из обвиняемых сотрудничал со следствием после задержания, поэтому получил меньший срок - пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей (около 1,6 тыс. долларов).

Выездная коллегия судей Приволжского окружного военного суда признала их виновными в ч.1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), ч.1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности).

Следствие считает, что осужденные в течение 2011-2015 годов якобы привлекали жителей республики к "террористической деятельности".

Напомним, 19 июля в аннексированном Российской Федерацией Крыму сотрудники ФСБ задержали дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева Гульсум. На девушку составили протокол. Кроме этого, силовики изъяли мобильные телефоны и технику всей семьи.