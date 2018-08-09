В окупованому Криму суд продовжив арешт 4 затриманим у "справі Хізб ут-Тахрір"

Сервер Мустафаєв, Едем Смаїлов, Тимур Ібрагімов і Сейран Салієв залишаться у СІЗО до 9 жовтня

У окупованому Криму підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя на два місяці, до 9 жовтня, продовжив арешт чотирьом фігурантам бахчисарайської "справи Хізб-ут-Тахрір". Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Судове засідання у справі Сервера Мустафаєва, Едема Смаїлова, Тимура Ібрагімова і Сейрана Салієва проходило у відкритому режимі.

"Обвинувачені перебувають без їжі з сьомої ранку і до восьмої вечора. Адміністрація СІЗО не спромоглася забезпечити їх хоча б сухпайком. За цим фактом ми просили суд винести окрему ухвалу на адресу керівництва СІЗО, щоб надалі їх забезпечували мінімальної їжею і водою", - розповів адвокат підсудних Сергій Легостов.

Він також зазначив, що під час засідання було заявлено відвід, який в результаті відхилили.

Обвинувачених прийшли підтримати близько 100 активістів і близькі родичі.

Нагадаємо, 30 липня суд в Уфі виніс вирок 21 обвинуваченому у причетності до мусульманської партії "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії визнано терористичною організацією.