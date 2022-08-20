В оккупированном Севастополе сработала ПВО: что известно

В субботу, 20 августа, вечером во временно оккупированном Крыму снова сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "губернатора" Крыма Михаила Развожаева .

По неподтвержденной информации местных Telegram-каналов, системы ПВО стреляют по беспилотникам.

"В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - рассказал Развожаев.

Напомним, сегодня, 20 августа, около 19:00 в оккупированном Крыму также работали системы ПВО. Жители курортного села Оленевка слышали взрывы.

Также мы писали, что вчера, 19 августа, во временно оккупированном Крыму возле Евпатории сработала система ПВО.

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