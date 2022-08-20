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В окупованому Севастополі спрацювала ППО: що відомо

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Крим, Субота 20 серпня 2022 21:45
В окупованому Севастополі спрацювала ППО: що відомо Ілюстративне фото: в окупованому Криму спрацювала ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 20 серпня, ввечері в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "губернатора" Криму Михайла Развожаєва.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій", - розповів Развожаєв.

За непідтвердженою інформацією місцевих Telegram-каналів, системи ППО стріляють по безпілотниках.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, близько 19: 00 в окупованому Криму також працювали системи ППО. Жителі курортного села Оленівка чули вибухи.

Також ми писали, що вчора, 19 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО.

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