В оккупированном Крыму более сотни населенных пунктов остались без света

Иллюстративное фото (УНИАН)

Без света остаются почти 38 тыс. жителей оккупированого Крыма

В аннексированном Росией Крыму в связи с непогодой без света остаются более сотни населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

В частности, по данным подконтрольного России "Крымэнерго", обесточивание прозошло в ночь на 12 декабря. Без света сейчас остаются 138 населенных пунктов. Непогода затрагивает 37,9 тыс. жителей Крыма, из них - 11,2 тысячи детей.

Больше всего пострадали жители Джанкойского, Красногвардейского и Нижнегорского районов. Работы по восстановлению электроснабжения осложнены налипанием мокрого снега и гололедицей. Это ограничивает доступ техники к отдельным объектам.

Кроме того, синоптики прогнозируют на территории полуострова в среду, 12 декабря, дожди, местами сильные, а также сильный мокрый снег.

Напмоним, в связи с сильными снегопадами в Украине в среду, 12 декабря, Национальная полиция предупреждает водителей об осложнениях на дорогах семи областей. В частности, сегодня ожидается снег и гололедица в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.