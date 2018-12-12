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В окупованому Криму більше сотні населених пунктів залишилися без світла

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 11:54
В окупованому Криму більше сотні населених пунктів залишилися без світла
Ілюстративне фото (УНІАН)

Без світла залишаються майже 38 тис. жителів оккупированого Криму

В аннексированном Росією Криму у зв'язку з негодою без світла залишаються понад сотні населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Зокрема, за даними підконтрольного Росії "Крименерго", знеструмлення відбулось в ніч на 12 грудня. Без світла зараз залишаються 138 населених пунктів. Негода зачепила 37,9 тис. жителів Криму, з них - 11,2 тисячі дітей.

Найбільше постраждали жителі Джанкойського, Красногвардійського та Нижньогірського районів. Роботи з відновлення електропостачання ускладнені налипанням мокрого снігу та ожеледицею. Це обмежує доступ техніки до окремих об'єктів.

Крім того, синоптики прогнозують на території півострова в середу, 12 грудня, дощі, місцями сильні, а також сильний мокрий сніг.

Нагадаємо, у зв'язку з сильними снігопадами в Україні в середу, 12 грудня, Національна поліція попереджає водіїв про ускладнення на автошляхах семи областей. Зокрема, сьогодні очікується сніг і ожеледиця в Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

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