В оккупированном Крыму собирают еще два батальона "добровольцев" на войну

В оккупированном Крыму собирают два батальона "добровольцев", чтобы отправить их на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"Крым уже выставил более 1200 "добровольцев" и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", - заявил так называемый "глава" Крыма.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Между тем за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы в результате работы систем ПВО.

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