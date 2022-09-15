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В окупованому Криму збирають ще два батальйони "добровольців" на війну

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Симферополь, Четвер 15 вересня 2022 18:11
В окупованому Криму збирають ще два батальйони "добровольців" на війну Фото: Сергій Аксьонов (facebook.com/aksenov_rk)
Автор: Константин Широкун

В окупованому Криму збирають два батальйони "добровольців", щоб відправити їх на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

"Крим вже виставив понад 1200 "добровольців" і формує ще два батальйони. Ми повністю забезпечуємо їх екіпіровкою, засобами захисту, зв'язку та розвідки. Процес йде, намагаємося, щоб всі йшли повністю екіпіровані", - заявив так званий "глава" Криму.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові і передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

Тим часом за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи в результаті роботи систем ППО.

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