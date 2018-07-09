В оккупированном Крыму прокурор запросил для "украинского диверсанта" Панова 10,5 лет тюрьмы

Панова подозревают в планировании терактов на объектах туристической и социальной инфраструктуры Крыма

В подконтрольном России Верховном суде оккупированного Крыма 9 июля на заседании по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова гражданина Украины Евгения Панова прокурор Эсвет Фурмамбетов запросил для него наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что такое наказание запросил прокурор в ходе прений на заседании.

Согласно информации издания, оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00.

Напомним, в апреле в оккупированном Крыму отклонили апелляционную жалобу на продление ареста Панову.

Как известно, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты в Крыму. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после - вернули в Крым. В Росии заявляют, что "группа диверсантов" якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Отметим, что другой фигурант дела Андрей Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).