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В окупованому Криму прокурор запросив для "українського диверсанта" Панова 10,5 років в'язниці

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 16:14
Фото: Євген Панов (youtube.com/1tv.ru)
Фото: Євген Панов (youtube.com/1tv.ru)

Панова підозрюють у плануванні терактів на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури Криму

В підконтрольному Росії Верховному суді окупованого Криму 9 липня на засіданні у справі обвинуваченого у підготовці диверсій на території півострова громадянина України Євгена Панова прокурор Эсвет Фурмамбетов попросив для нього покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років і 6 місяців з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що таке покарання попросив прокурор у ході дебатів на засіданні.

Згідно з інформацією видання, оголошення вироку призначено на 13 липня на 10:00.

Нагадаємо, в квітні в окупованому Криму відхилили апеляційну скаргу на продовження арешту Панову.

Як відомо, в серпні 2016 року ФСБ Росії оголосила про затримання в окупованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти в Криму. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, після - повернули в Крим. У Росії заявляють, що "група диверсантів" нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Зазначимо, що інший фігурант справи Андрій Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тис. рублів (близько 105 тис. гривень).

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Теги публікації: Суд, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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