В оккупированном Крыму приговорили 10 жителей за отказ от службы в армии России

В июле этого года правозащитники зафиксировали 14 новых уголовных дел и 10 приговоров в отношении жителей оккупированного Крыма за уклонение от службы в армии России. Всего на конец прошлого месяца таких дел на полуострове заведено около 260.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Крымской правозащитной группы.

По ее данным, в июле оккупанты завели 14 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 238 УК России (уклонение от службы в вооруженных силах РФ). Кроме того, отмечают правозащитники, было вынесено 10 новых приговоров по этой статье.

Всего на конец июля правозащитники зафиксировали 258 уголовных дел за уклонение от службы в армии РФ, которые переданы на рассмотрение "судов" Крыма.

"По 232 из них уже вынесены приговоры, еще 26 находятся на стадии рассмотрения", - уточнили в организации.