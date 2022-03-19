ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Крыму потери отдельных подразделений армии РФ до 90%, – Генштаб ВСУ

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 21:17
В оккупированном Крыму потери отдельных подразделений армии РФ до 90%, – Генштаб ВСУ Фото: Российские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о состоянии дел в среде вражеских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook Генштаба ВСУ.

"Российские войска продолжают нести значительные потери. Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восстановления потерь нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время военное командование РФ пытается укомплектовать роты откомандированными из других воинских частей. Более двух десятков армейцев в этих подразделениях написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины. К ним уже начали применять репрессивные способы воздействия.

К слову, американский генерал оценил вероятность применения Россией ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Генштаб ВСУ Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе