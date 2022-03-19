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В окупованому Криму втрати окремих підрозділів армії РФ до 90%, – Генштаб ЗСУ

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Субота 19 березня 2022 21:17
В окупованому Криму втрати окремих підрозділів армії РФ до 90%, – Генштаб ЗСУ Фото: Російськові військові (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацію про стан справ у середовищі ворожих військ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію у Facebook Генштабу ЗСУ.

"Російські війська продовжують зазнавати значних втрат. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає", – йдеться в повідомленні.

Наразі військове командування РФ намагається укомплектувати роти відрядженими з інших військових частин. Понад два десятки армійців у цих підрозділах написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України. До них уже почали застосовувати репресивні методи впливу.

До слова, американський генерал оцінив імовірність застосування Росією ядерної зброї.

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