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Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией

Новина українською →
Киев, Суббота 19 марта 2022 20:52
Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией Фото: бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес оценил возможность применения Россией ядерного оружия. Он считает такой сценарий возможным, но маловероятным.

Об этом генерал Ходжес рассказал в интервью РБК-Украина.

"Думаю, что это (применение ядерного оружия Россией - ред.) возможно, но маловероятно. Также я считаю, что мы, Запад, были слишком осторожны, когда имели дело с Кремлем", - отметил он.

Напомним, у Зеленского назвали угрозы российского президента Путина применить ядерное оружие в ответ на закрытие неба "немножко фантастическим сюжетом", поскольку война для РФ будет в сто раз более разрушительной в случае использования такого оружия.

Подробнее о том, какие есть виды оружия массового поражения есть в РФ и как страна-агрессор спекулирует на ее возможном применении против Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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