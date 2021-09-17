В оккупированном Крыму отменили занятия в школах из-за выборов в Госдуму РФ

Оккупационные власти Крыма отменили занятия в школах из-за выборов в российскую Госдуму. Детей перевели на дистанционное обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
Как заявил так называемый "глава подконтрольной России избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев" ученики будут заниматься дистанционно в течение проведения выборов.
"Не планируется работа школ. Предусмотрено дистанционное обучение детей в эти дни", - сказал Малышев.
Отметим, что основным днем выборов в Госдуму РФ считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября являются дополнительными.
Напомним, Украина выразила протест России из-за проведения выборов в Российскую Государственную Думу на территории оккупированного Крыма и Донбасса.
Добавим, украинцев вывозят автобусами из Донбасса для участия в голосовании.