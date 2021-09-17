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В окупованому Криму скасували заняття в школах через вибори в Держдуму РФ

Автор: Марія Кучерявець

Окупаційна влада Криму скасувала заняття в школах через вибори в російську Держдуму. Дітей перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Як заявив так званий "голова підконтрольної Росії виборчої комісії Криму Михайло Малишев" учні будуть займатися дистанційно протягом проведення виборів.

"Не планується робота шкіл. Передбачено дистанційне навчання дітей в ці дні", - сказав Малишев.

Зазначимо, що основним днем ​​виборів до Держдуми РФ вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня є додатковими.

Нагадаємо, Україна висловила протест Росії через проведення виборів до російської Державної Думи на території окупованого Криму та Донбасу.

Додамо, українців вивозять автобусами з Донбасу для участі в голосуванні.

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Кримшкола