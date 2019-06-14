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В оккупированном Крыму освободили капитана украинского судна

Новости » Общество    14.06.2019 - 18:34
В оккупированном Крыму освободили капитана украинского судна
Фото: Виктор Новицкий (ФСБ РФ)

Также суд оштрафовал Виктора Новицкого на 550 тысяч рублей

Балаклавский районный суд города Севастополя освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, а также оштрафовал его за незаконный промысел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ. 

Как сообщается, суд оштрафовал Новицкого на 550 тысяч рублей (чуть больше 226 тысяч гривен).

"В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей (181 тыс. гривен - ред.)", - объяснили в судебной инстанции.

Напомним, рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали 4 мая 2018 года у берегов оккупированного Крыма. Российская сторона обвинила его моряков в нарушении запрета на вылов камбалы на шельфе. Инцидент произошел после задержания в конце марта в Азовском море сейнера "Норд". На его капитана Владимира Горбенко завели дело за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Ранее капитан украинского судна Виктор Новицкий находился в следственном изоляторе оккупированного Симферополя. 2 ноября его изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

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